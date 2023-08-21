Аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

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Столичный аэропорт Внуково по независящим от него причинам в понедельник, 21 августа, ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"В целях безопасности с 06:25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", – говорится в сообщении.

Накануне, 20 августа, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Тогда шесть рейсов были переправлены в Шереметьево, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

После снятия ограничений пассажиров доставили в аэропорты назначения. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы авиагаваней принимали все необходимые меры.

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