Сергей Собянин сообщил о пресечении попытки пролета БПЛА к Москве

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В ночь на 20 августа была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву в южном направлении. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Средства противовоздушной обороны пресекли эту попытку. Градоначальник выразил благодарность российским военнослужащим за работу.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке украинского беспилотника в Курске. В результате БПЛА упал на здание местного железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар.

Глава региона уточнил, что пять человек получили легкие ранения от осколков стекол. Подробности случившегося выясняются.

Российские военные пресекли попытку террористической атаки по объектам в Москве – МО РФ