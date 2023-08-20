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04:37

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о пресечении попытки пролета БПЛА к Москве

Фото: 123RF/porpeller

В ночь на 20 августа была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву в южном направлении. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Средства противовоздушной обороны пресекли эту попытку. Градоначальник выразил благодарность российским военнослужащим за работу.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке украинского беспилотника в Курске. В результате БПЛА упал на здание местного железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар.

Глава региона уточнил, что пять человек получили легкие ранения от осколков стекол. Подробности случившегося выясняются.

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