14:58Происшествия
Российские военные пресекли попытку террористической атаки по объектам в Москве – МО РФ
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
В Министерстве обороны России сообщили о пресечении попытки ВСУ совершить атаку при помощи беспилотника по объектам на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщили в телегарм-канале Минобороны РФ.
Украинские войска запустили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Российские силы ПВО своевременно обнаружили дрон и подавили средствами РЭБ.
"Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение", – сообщили в ведомстве.
Дрон упал в безлюдном районе рядом с Путилково Красиногорского района. Как подчеркнули в Минобороны РФ, пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотника нет.
Ранее украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области сегодня около 10:00 по московскому времени. Губернатор Новгородской области отметил, что после падения беспилотника, ситуация в регионе остается спокойной.
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