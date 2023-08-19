Украинский БПЛА атаковал военный аэродром в Новгородской области – Минобороны

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Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области сегодня около 10:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны.

В ведомстве отметили, что в результате атаки БПЛА возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали, поврежден самолет, пострадавших нет.

"Сегодня около 10:00 по московскому времени киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотник был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома. Он был поражен из стрелкового оружия. Пожар, возникший в результате падения беспилотника, был ликвидирован пожарными расчетами. Повреждение получил один самолет.

Ранее в ночь на 19 августа украинская сторона предприняла попытку террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. В результате произошедшего жертв и разрушений на земле нет. До этого Система ПВО сбила над Белгородской областью БПЛА самолетного типа.