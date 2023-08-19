Системы ПВО сбили украинскую ракету, пытавшуюся атаковать объекты Крыма – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 19 августа украинская сторона предприняла попытку террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили и сбили ракету в воздухе. В результате произошедшего жертв и разрушений на земле нет, добавили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что система ПВО сбила над Белгородским районом беспилотник самолетного типа. Пострадавших и инфраструктурных разрушений, по предварительным данным, не выявлено.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что поздно вечером 17 августа украинские войска осуществили безуспешную попытку атаковать корабли Черноморского флота РФ при помощи морского безэкипажного катера.