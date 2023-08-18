ВС РФ за сутки сбили два украинских самолета Су-25

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Истребительская авиация Воздушно-космических сил РФ сбила украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Кроме того, системы противовоздушной обороны сбили Су-25 в районе Малой Токмачки в Запорожской области.



В частности, за сутки ВС РФ устранили 26 беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Дуванка, Кременная, Приволье, Лисичанск Л, Берестовое, Красная Гора, Володино, Орлинское ДНР, Любимовка, Работино и Токмак Запорожской области.

Всего с начала проведения спецоперации российская армия уничтожила 461 украинский военный самолет, 246 вертолетов, 5 831 БПЛА, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 366 танков, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 928 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее российское министерство обороны сообщило, что ВС РФ устранили воинский эшелон ВСУ с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области.

До этого российские ракетчики уничтожили пункт управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) противника в Краматорске.

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