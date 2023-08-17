ВС РФ уничтожили ракетным ударом эшелон ВСУ у Межевой в Днепропетровской области

Фото: министерство обороны Российской Федерации

ВС РФ устранили воинский эшелон ВСУ с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области. Об этом сообщило российское министерство обороны, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине в своем официальном телеграм-канале.

"На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами", – говорится в публикации оборонного ведомства.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская армия потеряла до 80% личного состава и техники во время неудачных штурмов и контратак в Донбассе. По его словам, на передовых позициях ВСУ наблюдаются перебои с обеспечением, однако Киев продолжает бросать войска в бой.

До этого Вооруженные силы России нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров украинских войск. Было применено высокоточное оружие большой дальности морского базирования. Уточнялось, что катера задействовались для террористических атак. Минобороны РФ добавило, что цель удара была достигнута.



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