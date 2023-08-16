Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06:13

Происшествия

Средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Калужской области – МО РФ

Фото: 123RF/iciakp

Сегодня около пяти часов утра по московскому времени была пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку тремя беспилотниками по объектам на территории Калужской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили и уничтожили все БПЛА. Каких-либо разрушений или пострадавших нет, уточнили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Белгородской области пресекли попытку Киева атаковать регион беспилотным летательным аппаратом.

До этого российская система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к Шебекину. По предварительным данным, никто не пострадал.

Читайте также

происшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика