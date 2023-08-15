17:49Происшествия
В МО РФ заявили о попытке Киева атаковать Белгородскую область
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
В Белгородской области пресекли попытку Киева атаковать регион беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня около 17:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом над территорией Белгородской области", – следует из размещенного в телеграм-канале ведомства заявления.
Попытку пролета над Белгородской областью пресекла российская система противовоздушной обороны (ПВО), ударившая по воздушной цели. В результате инцидента пострадавших и инфраструктурных разрушений обнаружено не было.
До этого система ПВО сбила в небе над Шебекиным в Белгородской области беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получили кровля частного гаража и легковой автомобиль.
Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью
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