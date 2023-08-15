17:39Происшествия
Российские силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Шебекину
Фото: mil.ru
Российская система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к Шебекину, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал. Тем не менее упавшие фрагменты пробили кровлю гаража в одном частном домовладении, а также повредили легковушку.
Подомовой обход территории продолжается.
Ранее ВСУ обстреляли Новую Таволжанку Шебекинского городского округа Белгородской области. Три артиллерийских мины разорвались возле частного жилого дома, в котором шли восстановительные работы. В результате пострадали два человека – мужчина и женщина.
14 августа около 12:15 и 12:45 по московскому времени российские силы пресекли попытку атаки со стороны Вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.
Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью
Читайте также