Российские силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Шебекину

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Российская система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к Шебекину, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Тем не менее упавшие фрагменты пробили кровлю гаража в одном частном домовладении, а также повредили легковушку.

Подомовой обход территории продолжается.

Ранее ВСУ обстреляли Новую Таволжанку Шебекинского городского округа Белгородской области. Три артиллерийских мины разорвались возле частного жилого дома, в котором шли восстановительные работы. В результате пострадали два человека – мужчина и женщина.

14 августа около 12:15 и 12:45 по московскому времени российские силы пресекли попытку атаки со стороны Вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью