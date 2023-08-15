Два человека пострадали в результате обстрела села Новая Таволжанка Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Таволжанку Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. В результате пострадали два человека.

Мужчину в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода. Женщину с осколочными ранениями разместили в центральной районной больнице. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

14 августа около 12:15 и 12:45 по московскому времени российские силы пресекли попытку атаки со стороны Вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

На тот момент Минобороны РФ сообщали, что ликвидация дронов не привела к разрушениям объектов на земле и пострадавшим среди местного населения. До этого о том, что система ПВО сбила два беспилотника, рассказал Гладков.

Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью