Восстановление поврежденного многоквартирного дома в Белгороде начнется в понедельник

Фото: телеграм-канал "ДЕМИДОВ"

Восстановление жилого дома в Белгороде, предварительно поврежденного в результате атаки БПЛА, начнется 14 августа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Белгорода Валентин Демидов.

При необходимости жителей дома разместят в больнице.

"С завтрашнего дня приступим к восстановительным работам. Если будет такая необходимость, временно разместим жителей дома в гостинице, обеспечим их питанием", – написал Демидов.

Предварительной причиной повреждения дома стала атака БПЛА. В результате взрыва были повреждены окна, кондиционеры и фасад здания на улице Есенина. Также повреждения получили 15 автомобилей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших в результате атаки нет. На месте ЧП работают оперативный и аварийные службы.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал об обстрелах трех районов со стороны украинской армии. Российские силы сбили два беспилотника.