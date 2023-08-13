Российские силы за сутки сбили два украинских беспилотника в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах со стороны украинской армии за сутки трех районов, пострадавших не выявили.

По словам губернатора, российские силы сбили два беспилотника.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Петропавловка сбит беспилотник противника", – написал он в своем телеграм-канале.

Обломки дрона рухнули в селе Беловское. В результате этого в одном частном домовладении повредилась кровля, остекление веранды и дверь.

Атаке подвергся и инфраструктурный объект связи в селе Грушевка в Волоконовском районе. Также под обстрел из миномета попала окраина хутора Старый, зафиксировано пять прилетов. Пострадавших и разрушений не выявили. В Шебекинском городском округе сбили один беспилотник.

Накануне ВСУ попытались атаковать объект на территории России. Украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области. Российские силы пресекли атаку, пострадавших нет.