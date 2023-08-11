Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте сбитого ПВО беспилотника

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сергей Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте сбитого в Москве силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника.

"Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован", – заявил мэр Москвы в телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что обломки БПЛА упали в районе Карамышевской набережной. В результате ЧП никто не пострадал. Кроме того, нет серьезных разрушений.

Накануне Собянин сообщил, что ночью силами ПВО были сбиты два ударных беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Мэр уточнил, что один из них был сбит в Калужской области, а другой – в районе ЦКАД.

До этого мэр сообщал об уничтожении двух боевых беспилотников, которые совершили попытку пролететь в город. БПЛА были сбиты в районе Домодедова и Минского шоссе.



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