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08:41

Происшествия

Система ПВО РФ уничтожила два беспилотника в Брянской области

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Российская система противовоздушной обороны устранила два беспилотных летательных аппарата в Брянской области. О происшествии рассказал глава региона Александр Богомаз в своем официальном телеграм-канале.

"Над Карачевским районом системой ПВО Вооруженных Сил РФ уничтожены два беспилотника самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет", – говорится в его публикации.

Губернатор также отметил, что в настоящее время на месте случившегося работают специалисты. Богомаз выразил благодарность военнослужащим, защищающим Родину.

До этого украинская армия атаковала Трубчевский район Брянской области. Противник сбросил беспилотник на здание районного УВД. В результате случившегося никто не пострадал, однако разрушения получили кровля и окна.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о срабатывании российской системы ПВО в Белгородском районе и Яковлевском городском округе.

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