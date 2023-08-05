ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области около 90 раз за сутки

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли приграничные районы Белгородской области и выпустили почти 90 снарядов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Под удары попали пять районов, общее число выпущенных снарядов достигло 87.

"В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Лозовое – 4 минометных снаряда, по селу Журавлевка – два артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА две гранаты. В селе Солнцевка с беспилотника сброшена одна граната", – перечислил глава региона.

По словам Гладкова, ВСУ обстреляли окраину села Богун-Городок 10 раз. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка они сбросили с беспилотника два осколочных боеприпаса. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый украинские войска выпустили 33 минометных и 3 артиллерийских снаряда, добавил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими формированиями села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа региона. По его словам, пострадавших нет, однако осколки снаряда выбили окна, посекли фасад и забор одного из частных домов.

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