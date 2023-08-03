ВСУ обстреляли село Соловьевка в Брянской области

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Украинские войска подвергли обстрелу населенный пункт Соловьевка в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз рассказал о последствиях атаки в своем телеграм-канале.

"ВСУ совершили обстрел села Соловьевка Климовского района. Пострадавших нет. Частично нарушено энергоснабжение населенных пунктов Соловьевка и Каменский хутор", – говорится в его публикации.

Как отметил губернатор, представители экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Чуровичи Климовского района Брянской области. По словам главы региона, в результате происшествия никто не пострадал, однако оказались повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля и здание недействующего социального учреждения.

До этого украинская армия атаковала Трубчевский район Брянской области. Противник сбросил беспилотник на здание районного УВД. В результате случившегося никто не пострадал, однако разрушения получили кровля и окна.



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