Украинские войска обстреляли село Ломаковку в Брянской области

Фото: телеграм-канал Mash

Украинские боевики подвергли обстрелу село Ломаковку в Брянской области. О происшествии рассказал глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Сегодня ВСУ совершили обстрел села Ломаковки Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены четыре домовладения и два автомобиля, нарушено энергоснабжение", – говорится в его публикации.

Губернатор отметил, что специалисты уже работают над устранением последствий вражеской атаки на месте случившегося.

Ранее украинская армия атаковала Трубчевский район Брянской области. Противник совершил сброс беспилотника на здание районного УВД. В результате случившегося никто не пострадал, однако разрушения получили кровля и окна.

До этого в результате обстрела поселка Белая Березка со стороны Украины погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, в том числе 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они были доставлены в больницу, врачи оказали им всю необходимую помощь.



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