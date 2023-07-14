Женщина погибла при обстреле поселка Белая Березка Брянской области

Фото: телеграм-канал "RT на русском"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале.

По информации Богомаза, в результате обстрела погибла женщина 1939 года рождения. Также три человека, в том числе 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они доставлены в больницу, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Он добавил, что из-за атаки загорелось три жилых дома, на месте работают оперативные службы. В настоящий момент устраняются последствия обстрела.

Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал в результате обстрела села Подывотье Брянской области. Также оказались повреждены хозяйственная постройка и жилой дом.

До этого ВСУ обстреляли село Куршановичи Брянской области. Среди мирного населения никто не пострадал. Повреждения получили два жилых домовладения, а также здания детского сада, магазина и почты.



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