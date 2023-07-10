Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:14

Происшествия

Украинская армия обстреляла село Куршановичи Брянской области

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Вооруженные силы Украины обстреляли село Куршановичи Климовского района, написал в своем телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших среди мирного населения в результате атаки не выявили. Повреждения получили два жилых домовладения, а также здания детского сада, магазина и почты.

"Оперативные службы работают на месте", – отметил глава региона.

10 июля сообщалось, что украинские боевики обстреляли поселок Теткино в Курской области. В общей сложности зафиксировали восемь прилетов, уточнил губернатор региона Роман Старовойт.

Он поделился, что пострадавших после атаки не выявили. Повредилась линия электропередачи, в результате чего часть поселка обесточена. Также было повреждено около 10 домовладений.

Украинская армия нанесла удар по Макеевке

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика