Саперы завершили разминирование в Валуйках после обстрелов ВСУ – Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военные саперы завершили сплошное разминирование города Валуйки в Белгородской области после обстрелов ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что в результате обстрелов украинских войск десятки домов и автомобилей мирных жителей города получили различные повреждения.

Саперы исследовали местность при помощи миноискателей и щупов. Обнаруженные осколки были вывезены для дальнейшей экспертизы. Особо опасные боеприпасы, которые нельзя было переносить и брать в руки, подрывали на месте огневым способом.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины больше часа обстреливали город Валуйки.

Система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один беспилотник. Еще 12 снарядов из РСЗО "Град" ВСУ выпустили по частному жилому сектору.

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В результате пострадала одна женщина. Ее доставили в местную больницу с осколочными ранениями грудной клетки.