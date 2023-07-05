18:30Происшествия
В Бердянске произошло несколько взрывов и сработала система ПВО
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Серия взрывов прогремела в Бердянске в Запорожской области. По предварительным данным, там сработала система противовоздушной обороны, сообщается в телеграм-канале администрации города.
Взрывы прогремели около 16:30 по московскому времени.
"По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО. Их взрывы в небе могли наблюдать бердянцы", – говорится в сообщении.
Ранее СМИ писали, что в пригороде Харькова на Украине прозвучало два взрыва. Местные власти не комментировали эту информацию, подробностей инцидента также нет.
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