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18:30

Происшествия

В Бердянске произошло несколько взрывов и сработала система ПВО

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Серия взрывов прогремела в Бердянске в Запорожской области. По предварительным данным, там сработала система противовоздушной обороны, сообщается в телеграм-канале администрации города.

Взрывы прогремели около 16:30 по московскому времени.

"По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО. Их взрывы в небе могли наблюдать бердянцы", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что в пригороде Харькова на Украине прозвучало два взрыва. Местные власти не комментировали эту информацию, подробностей инцидента также нет.

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