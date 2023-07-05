Зеленский заявил, что обсудил с Макроном ситуацию в РФ и на поле боя

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном касательно ситуации в России и на поле боя. Об этом он заявил в своем видеообращении.

По словам Зеленского, они обсудили гарантии безопасности для Украины, а также поделились ожиданиями от саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11–12 июля.

Помимо этого, французский и украинский президенты договорились совместно с МАГАТЭ держать на контроле ситуацию на Запорожской АЭС.

Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что украинская сторона в ночь на 5 июля планирует атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе.

По его словам, вместе с этим украинские боевики хотят сбросить с воздушного судна боеприпас, начиненный радиоактивными отходами.

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