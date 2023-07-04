В СНБО Украины сообщили о смене стратегии контрнаступления ВСУ

Фото: AP Photo/Libkos

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что украинская армия изменила стратегию контрнаступления.

Он рассказал, что на этом этапе продвижение вперед не является основной задачей ВСУ. По словам Данилова, украинская армия на данный момент хочет максимально уничтожить живую силу и технику.

"Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. <...> Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", – написал секретарь СНБО в своем Twitter.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ потеряли свыше 13 тысяч человек после начала контрнаступления. По его словам, с 4 по 21 июня российские силы уничтожили 246 танков армии Украины, 13 из которых были западного производства.

Позже советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал Запад, заявив, что время, потраченное на уговоры передать необходимое вооружение, РФ использовала для выстраивания обороны.

ВС РФ установили контроль над укрепрайоном ВСУ под Марьинкой