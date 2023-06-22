Российская система ПВО перехватила 5 ракет Storm Shadow и 15 украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО за сутки перехватили 5 ракет Storm Shadow, 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 2 снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что за это время российским ПВО удалось уничтожить 15 БПЛА на территории Донецкой и Луганской народных республик, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июня российская ПВО сбила ракету Storm Shadow и 18 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

До этого Конашенков заявлял, что Воздушно-космические силы России ударом высокоточного оружия атаковали склад с доставленным на Украину иностранным вооружением и военной техникой.

По его словам, склад был поражен, цель удара была достигнута.



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