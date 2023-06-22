Шойгу сообщил о снижении активности ВСУ

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбавили активность боевых действий и в данный момент начали заниматься перегруппировкой, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

"После проведения 16 дней активных боевых действий, понеся существенные потери, в настоящий момент противник занимается перегруппировкой и перекомплектованием, собирает части батальонов", – заявил он в ходе заседания Совбеза РФ.

Он добавил, что ВСУ таким образом ведут подготовку к наступательным действиям. Вооруженные силы РФ готовы к наступательным шагам со стороны украинских военных.

Техника, которую Запад будет дальше поставлять Украине, не повлияет на ход специальной военной операции, подчеркнул министр обороны.

"Мы на сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет", – сказал Шойгу.

Ранее документалист RT Станислав Обищенко заявлял, что ВСУ изменили тактику в ходе контрнаступления. Они стали беречь боевую технику и начали постоянно менять траекторию движения.

Он предположил, что ВСУ пытаются вычислить российскую артиллерию для обстрела позиций.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Как отмечал генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ смогли ликвидировать восемь складов с боеприпасами и нанести поражение 98 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 112 районах.



Российские "Солнцепеки" накрыли украинские позиции на донецком направлении