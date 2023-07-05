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Число пострадавших в результате обстрела ВСУ по Макеевке возросло до 36
Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"
Количество пострадавших в результате обстрела украинскими боевиками Макеевки в ДНР увеличилось до 36 человек. Об этом сообщили в телеграм-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Кроме того, при обстреле погиб мирный житель 1961 года рождения. В населенном пункте Новопетриковка в ДНР во время обстрела был ранен мальчик 2011 года рождения.
По последним данным, в результате воздушной атаки ВСУ были повреждены 9 учреждений здравоохранения ДНР, а также жилые дома на семи улицах Макеевки.
Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия, информация о его последствиях уточняется.
Украинские войска совершили массовый обстрел Макеевки вечером 4 июля. От мощных взрывов в сотнях частных и многоквартирных домов были выбиты окна. Местные власти рекомендовали максимально ограничить перемещение по улицам.
Помимо этого, в восьми медицинских организациях Макеевки взрывной волной были повреждены двери, остекление и фасады. Также было повреждено здание общежития Макеевского медицинского колледжа.
По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, в результате обстрела пострадали два ребенка – двухлетняя девочка и семилетний мальчик. Всем пострадавшим в данный момент оказывается необходимая медицинская помощь.
Власти ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ
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