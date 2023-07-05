Число пострадавших в результате обстрела ВСУ по Макеевке возросло до 36

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Количество пострадавших в результате обстрела украинскими боевиками Макеевки в ДНР увеличилось до 36 человек. Об этом сообщили в телеграм-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Кроме того, при обстреле погиб мирный житель 1961 года рождения. В населенном пункте Новопетриковка в ДНР во время обстрела был ранен мальчик 2011 года рождения.

По последним данным, в результате воздушной атаки ВСУ были повреждены 9 учреждений здравоохранения ДНР, а также жилые дома на семи улицах Макеевки.

Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия, информация о его последствиях уточняется.

Украинские войска совершили массовый обстрел Макеевки вечером 4 июля. От мощных взрывов в сотнях частных и многоквартирных домов были выбиты окна. Местные власти рекомендовали максимально ограничить перемещение по улицам.

Помимо этого, в восьми медицинских организациях Макеевки взрывной волной были повреждены двери, остекление и фасады. Также было повреждено здание общежития Макеевского медицинского колледжа.

По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, в результате обстрела пострадали два ребенка – двухлетняя девочка и семилетний мальчик. Всем пострадавшим в данный момент оказывается необходимая медицинская помощь.

Власти ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ