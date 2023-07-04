Больница повредилась после обстрела Макеевки со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Донецкое агентство новостей"

Здание одной из больниц получило повреждения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в Макеевке в ДНР. По представительным данным, есть пострадавшие, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Были попадания возле больницы, есть повреждения. Плюс, предварительно, есть информация о ранении мирных жителей. Уточняем", – говорится в сообщении.

Вечером 4 июля стало известно, что в результате сильного взрыва в Макеевке выбило окна в сотнях частных и многоквартирных домов. Стекла были выбиты в том числе в центре и в здании администрации.

Звуки мощного взрыва были также слышны в Донецке. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что украинская армия атаковала Ворошиловский и Калининский районы. Местные власти призвали ограничить перемещение по улицам.

Власти ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ