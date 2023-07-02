Украинские военные обстреляли Горловку 12 ракетами из РСЗО

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Украинские военные в 18.30 (совпадает с московским временем) обстреляли Горловку 12 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. – Прим. ред.) по направлению... 18.30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 12 ракет из РСЗО", – уточняется в сообщении представительства в телеграм-канале.

Также отмечается, что в 18.20 в ведомстве зафиксировали обстрел Горловки пятью снарядами калибра 122 миллиметра, а в 18.40 ВСУ выпустили по населенному пункту шесть снарядов калибра 152 миллиметра.

ВСУ пытаются наступить на четырех направлениях одновременно