Бойцы ЮВО предложили украинским военным сложить оружие под Белогоровкой в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских военных сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике (ЛНР), сообщает РИА Новости.

Ранее разведчики 85-й бригады возле Белогоровки в ЛНР совершили налет на опорный пункт противника, ликвидировав несколько единиц бронетехники и около 20 украинских бойцов.

"Не хотим, чтобы они брали в руки оружие, все же правительство их фашистское заставляет народ. Так что, пользуясь моментом, хочу сказать, чтобы они сложили оружие и вернулись к своим семьям домой", – обратился к украинским военным боец с позывным Бага.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Днепр" ликвидировали три украинских миномета и две гаубицы М777 на херсонском направлении. В результате были уничтожены 12 украинских боевиков, еще пять – пострадали.

ВСУ пытаются наступить на четырех направлениях одновременно