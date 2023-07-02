ВС РФ ликвидировали три украинских миномета и две гаубицы М777 на херсонском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Днепр" ликвидировали три украинских миномета и две гаубицы М777 на херсонском направлении.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две гаубицы М777 с боекомплектом, три 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним", – передает ТАСС сообщение экстренных служб.

В результате были уничтожены 12 украинских боевиков, еще пять – пострадали.

Кроме того, российским силам удалось вывести из строя гаубицу "Мста-Б". Также был нанесен удар по позициям украинской армии на каховском направлении. Ликвидированы более 10 солдат ВСУ.

Ранее подразделения группировки ВС РФ "Восток" отбили атаку ВСУ на южнодонецком направлении в районе Макаровки. Кроме того, артиллерией группировки в районе Сторожевого были уничтожены минометный расчет и пункт управления беспилотниками ВСУ.

В свою очередь, подразделения Южной группировки войск успешно отразили 15 атак Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Вражеские войска потеряли более 265 солдат, танк, две БМП, восемь автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", а также одно орудие Д-20.



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