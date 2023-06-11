Сапер ВС РФ сообщил, что ВСУ оставляют неактивированные мины с посланиями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские саперы находят неактивированные мины, которые украинские боевики специально оставляют, чтобы передать послание. О необычных находках на донецком направлении рассказал глава инженерной службы Южной группировки войск РФ с позывным "Кирпич".

"Если попадаются мобилизованные, то, бывает, они оставляют нам разные надписи или не до конца минируют. То есть он поставил мину, а верхнюю чеку не снял. Сзади этой мины бывают надписи", – цитирует его ТАСС.

По словам военного, в одном из таких посланий украинские солдаты говорили о том, что хотят мира. Военнослужащие ВСУ написали на русском языке следующее: "Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать".

Однако сапер рассказал, что иногда находят и мины с угрозами. На таких может быть изображена нацистская символика, отметил он.

Ранее снайпер группировки Вооруженных сил России "Юг" рассказал о странном поведении бойцов ВСУ. По его словам, были случаи, когда украинские военные выходили без оружия и экипировки и просто двигались вперед. Он предположил, что причиной тому может быть прием "чего-то определенного".

В свою очередь, российский военный, командир батальона "Крым" сообщил, что украинские бойцы на запорожском направлении ведут бои с использованием тактики НАТО. Также он отметил, что вместе с "натовскими" снарядами украинская армия использует технику советского производства.



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