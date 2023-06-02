Российский военный заявил, что ВСУ используют тактику НАТО на запорожском направлении

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении ведут бои с использованием тактики НАТО. Об этом РИА Новости сообщил российский военный, командир батальона "Крым".

"Уже внедрение (тактики НАТО. – Прим. ред.), то есть смешанно", – сказал он.

При этом, по словам военного, сейчас российская армия замечает применение ВСУ и других видов тактики. Также он отметил, что вместе с "натовскими" снарядами украинская армия использует технику советского производства.

Также украинские войска задействуют в боях мобильные группы на пикапах. Но, как пояснил собеседник агентства, из-за рельефной местности ВСУ испытывают сложности.

До этого снайпер группировки Вооруженных сил России "Юг" рассказал о странном поведении бойцов ВСУ. По его словам, были случаи, когда украинские военные выходили без оружия и экипировки и просто двигались вперед. Он предположил, что причиной тому может быть прием "чего-то определенного".



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