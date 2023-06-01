Байден заявил, что США передают Киеву предупреждения о ракетных ударах РФ

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Соединенные Штаты передают Украине предупреждения о ракетных ударах России, заявил американский президент Джо Байден, выступив перед выпускным курсом Академии ВВС США. Об этом сообщает ТАСС.

Президент США признал, что поддержка Украины со стороны стран Запада сильно зависит от возможностей ВВС и Космических сил США.

"ВВС и Космические силы США являются хребтом этой операции, обеспечивая воздушные перевозки, ноу-хау в сфере логистики, перебрасывая артиллерию и боеприпасы, боевые машины, противотанковые системы и средства противовоздушной обороны, обеспечивая предупреждения о ракетном нападении, разведку космического базирования, поддерживая связь [Вооруженных сил Украины]", – заявил он.

По словам Байдена, никакая другая страна в мире не обладает таким потенциалом для поддержки боевых действий, как США.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, куда войдут боеприпасы для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS. Совокупный объем военной помощи, которую США предоставили Киеву за время президентства Байдена, составил 38,3 миллиарда долларов.

До этого Байден заявлял, что США еще не приняли решение о том, отправлять на Украину ракеты ATACMS или нет. Данные ракеты имеют дальность стрельбы около 300 километров и в Киеве не раз заявляли о том, что они необходимы Украине.

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