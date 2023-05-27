18:42Политика
Сальдо заявил, что пик военных возможностей ВСУ преодолен
Фото: 123RF/sunshineseeds
Пик возможностей Вооруженных сил Украины преодолен, в боевых действиях случился перелом. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Уже много дней киевский режим анонсирует так называемое контрнаступление, но оно никак не начинается. Наши военные готовы их встретить как положено – по-мужски", – указал он.
Сальдо отметил, что речь о контратаке ВСУ стала частью информационной войны.
"Современная война состоит далеко не только из полей битв, где сражаются солдаты. В информационном противоборстве враг использует очень большое количество дезинформации", – добавил он.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад с каждым днем все сильнее вовлекается в конфликт на Украине, включая поставки вооружений ВСУ. Такие действия могут растянуть боевые действия, однако они не поменяют ситуацию, отметил он.
Ранее в МИД РФ заявили, что открытые рассуждения западных стран о предстоящем контрнаступлении ВСУ говорят об их непосредственном участии в конфликте на Украине. Там напомнили, что Запад продолжает поставлять Киеву вооружения и настаивать на продолжении боевых действий.
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