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Пик возможностей Вооруженных сил Украины преодолен, в боевых действиях случился перелом. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Уже много дней киевский режим анонсирует так называемое контрнаступление, но оно никак не начинается. Наши военные готовы их встретить как положено – по-мужски", – указал он.

Сальдо отметил, что речь о контратаке ВСУ стала частью информационной войны.

"Современная война состоит далеко не только из полей битв, где сражаются солдаты. В информационном противоборстве враг использует очень большое количество дезинформации", – добавил он.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад с каждым днем все сильнее вовлекается в конфликт на Украине, включая поставки вооружений ВСУ. Такие действия могут растянуть боевые действия, однако они не поменяют ситуацию, отметил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что открытые рассуждения западных стран о предстоящем контрнаступлении ВСУ говорят об их непосредственном участии в конфликте на Украине. Там напомнили, что Запад продолжает поставлять Киеву вооружения и настаивать на продолжении боевых действий.