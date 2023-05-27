В Кремле заявили о росте вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Запад с каждым днем все сильнее вовлекается в конфликт на Украине, включая поставки вооружений ВСУ. Такие действия могут растянуть боевые действия, однако они не поменяют ситуацию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

"Трудно сказать, где предел. Предел, по идее, должен диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря, Россия все равно продолжит проводить спецоперацию, обеспечит свои интересы и достигнет выполнения всех задач.

До этого в МИД РФ заявили, что открытые рассуждения западных стран о предстоящем контрнаступлении ВСУ говорят об их непосредственном участии в конфликте на Украине. Там напомнили, что Запад продолжает поставлять Киеву вооружения и настаивать на продолжении боевых действий.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что Россия сегодня в одиночку противостоит военному конгломерату НАТО и Украины, в котором последней отведена роль плацдарма конфликта. В свою очередь, коллективный Запад, продолжил дипломат, играет роль поставщика вооружений и разведданных.