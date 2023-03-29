Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне Украины

Фото: ТАСС/Zuma/Dirk Waem

Североатлантический альянс фактически воюет на стороне Украины, НАТО уже некуда глубже погружаться в противостояние. Такое мнение в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД РФ, во время обсуждения коллеги обратили внимание на подрывную линию государств Альянса, которые уже давно стали участниками конфликта на Украине.

"И втягиваются в него все глубже. Глубже уже, по-моему, некуда. И фактически воюют на стороне киевского режима", – цитирует Лаврова RT.

Ранее министр рассказал, что целью СВО России на Украине является защита русскоязычных людей, которых Киев угнетает. По словам Лаврова, российская сторона старается освободить этих людей от киевского режима.

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