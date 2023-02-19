Володин назвал подлостью отмену Дня Победы на Украине

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал отмену празднования Дня Победы на Украине. Об этом депутат написал в персональном телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что ранее на Украине стремились запретить русский язык, а затем начали сносить памятники освободителям страны от фашизма и переименовывать города и улицы.

"Память о Победе объединяет народ наших стран. Это не дает покоя нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским. Много преступлений им совершено, но отмена Дня Победы – самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма", – заявил Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что народы России, Белоруссии и Украины пострадали в период Великой Отечественной войны значительно больше всех других стран.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду был внесен законопроект об отмене празднования 8 марта, 1 мая и Дня Победы.

Позже на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, в которой главу государства попросили не отменять празднование на День Победы 9 мая в качестве государственного праздника.

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