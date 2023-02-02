Путин заявил, что готовность идти до конца за правду была и есть у народа России

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Владимир Путин на мероприятии в честь 80-летия победы в Сталинградской битве заявил, что правда состоит в характере россиян, именно РФ удалось низвергнуть нацизм.

Российский лидер указал на такие качества граждан страны, как готовность идти до конца ради Отечества.

"Яростное, порой за пределами человеческих возможностей сопротивление наших бойцов и командиров можно было понять и объяснить только их преданностью Родине, твердой, абсолютной верой в то, что правда на нашей стороне", – цитирует его РИА Новости.

Президент добавил, что после войны Сталинград стал символом несокрушимости народа.

Глава государства уверен, что втягивающие немцев в новую войну рассчитывают одержать победу на поле боя. Однако они не понимают, что современное противостояние с Россией уже будет носить другой характер, подчеркнул Путин.

25 января американский лидер Джо Байден объявил о поставках Киеву 31 танка Abrams. В тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что передаст украинской стороне танки Leopard. Также страна предоставит другим государствам разрешение на их реэкспорт.

На это председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что машины Leopard ожидает участь немецких бронированных машин в Сталинградской битве. Спикер ГД считает, что они повторят судьбу фашистских "Тигров".

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