В Великобритании заявили об отсутствии целесообразности передачи Киеву истребителей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Британская сторона на данный момент считает нецелесообразным передавать Украине истребители. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

"Великобритания продолжит обсуждать вопросы поддержки Украины вместе с союзниками", – добавил он.

В свою очередь, замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич рассказал, что Варшава в настоящее время не обсуждает с Киевом вопрос передачи истребителей F-16. Его слова приводит агентство AFP.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет поставлять Киеву истребители F-16. До этого подобная идея начала получать поддержку внутри Пентагона. Часть чиновников активно добивались решения передачи украинской стороне этих самолетов.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что вопрос о предоставлении Украине истребителей даже не возникает. Он заявил, что Германия ни в коем случае не прибегнет к этому шагу.

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