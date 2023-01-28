В МИД ФРГ пояснили слова главы ведомства о "войне против России"

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Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне против России были попыткой подчеркнуть единство Евросоюза, НАТО и стран "Большой семерки" против российской агрессии. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.

"Если вы спросите меня, было ли намерением министра иностранных дел (Германии Бербок – прим. ред.) сосредоточить дебаты на том, как они сейчас ведутся в некоторых соцсетях, то это, конечно, не так", – приводит его слова РИА Новости.

Вагнер утверждает, что заявление Бербок на дебатах должно было подчеркнуть единство Запада в противостоянии агрессии со стороны России. Он также напомнил, что в правительстве Германии неоднократно подчеркивали, что Берлин не является стороной конфликта с точки зрения международного права.

"Министра иностранных дел следует понимать в таком контексте", – резюмировал Вагнер.

Ранее в МИД ФРГ уже заявляли, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта. Таким образом там прокомментировали слова главы Бербок о том, что Европа "ведет войну против России".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посла Германии в России объяснить противоречащие друг другу высказывания МИД ФРГ. Она уточнила, что в то время, как министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией, это же министерство не считает страну участницей конфликта.

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