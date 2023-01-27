Захарова призвала посла ФРГ прояснить противоречащие заявления МИД Германии по Украине

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Послу Германии в России необходимо прояснить позицию МИД ФРГ о статусе Германии в украинском конфликте. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта", – написала она.

Захарова заявила, что послу Германии в России следует прояснить противоречащие друг другу высказывания.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта. Таким образом там прокомментировали слова главы МИД Анналены Бербок о том, что Европа "ведет войну против России". В МИД Германии сообщили, что министр имела в виду то, что Европа должна "совместно выступить против этой войны".

До этого в Германии сообщили о решении поставить танки Leopard 2 на Украину. Германия также позволит поставлять аналогичные боевые машины и другим государствам, которые хотят поддержать Украину.

В общей сложности о поставках танков Leopard на Украину заявили 12 стран, среди которых Польша, Финляндия, Дания, Испания и Нидерланды. Этой информацией поделился неназванный высокопоставленный украинский чиновник.



Эксперт рассказал, может ли мнение немцев остановить поставки Leopard 2 на Украину

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!