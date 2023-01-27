В МИД ФРГ заявили, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта

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Министерство иностранных дел ФРГ заявило, что поддержка Украины не делает Германию стороной конфликта. Об этом сообщает издание Bild.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европа "ведет войну против России". Она также призвала европейские страны вместе делать больше для Украины, а не заниматься поиском виноватых среди своих.

"Министр иностранных дел Бербок подчеркнула, что Европа должна совместно выступить против этой войны. Международное право однозначно: поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону… которое закреплено в Уставе ООН, не делает Германию одной из сторон конфликта", – сообщили в министерстве.

Ранее в Германии заявили о решении поставить танки Leopard 2 Киеву. Помимо этого, Германия позволит поставлять аналогичные боевые машины и другим государствам, которые хотят поддержать Украину.

В общей сложности поставить танки Leopard на Украину решили 12 стран, среди которых Польша, Финляндия, Дания, Испания и Нидерланды. Об этом сообщил неназванный высокопоставленный украинский чиновник.



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