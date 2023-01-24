Двенадцать стран согласились передать Украине танки Leopard – СМИ

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В Киеве рассказали, что 12 стран решили поставить на Украину танки Leopard. Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что такой информацией располагает один из высокопоставленных украинских чиновников. По его словам, к согласию по данному вопросу удалось прийти еще на прошлой неделе в рамках встречи контактной группы по поддержке Украины странами Североатлантического альянса и их союзниками, которая состоялась в Рамштайне.

Как отмечается, Польша и Финляндия уже сообщили о своей готовности передать танки. Чиновник добавил, что осуществить поставку вооружений также намерены Дания, Испания и Нидерланды.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Берлин ведет переговоры с союзниками насчет передачи Киеву танков Leopard 2. При этом он отмечал, что Берлин хочет избежать односторонних шагов в этом вопросе.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отметил, что по итогам встречи в немецком Рамштайне союзники не приняли окончательного решения по вопросу поставок танков Украине. По его словам, против подобных действий выступает не только Германия.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что решение Берлина поставить Киеву танки только усугубит проблемы в отношениях ФРГ и России, которые сейчас и без того не самые лучшие.

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