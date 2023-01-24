Минобороны Польши запросило у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2

Фото: TACC/Ralph Zwilling/DPA

Польша запросила у Германии разрешения на передачу Украине танков Leopard 2, сообщил глава Минобороны страны Мариуш Блащак в своем Twitter.

Он подчеркнул, что ФРГ уже получила заявление Варшавы о согласии на передачу Киеву этих танков.

Ранее руководство Польши сообщило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. Кроме того, замглавы МИД страны Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия попадет в международную изоляцию в случае отказа в поставках танков Leopard Украине.

Мулярчик также обратил внимание на "большую игру", которая касается не только украинской победы, но и влияния США на Европу, что достаточно хорошо понимают ФРГ и Франция.

До этого глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по итогам встречи в немецком Рамштайне союзники не приняли окончательного решения по вопросу поставок танков Украине. По его словам, против подобных действий выступает не только Германия.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Берлин обсуждает вопрос передачи Украине танков Leopard. Однако ФРГ хочет избежать односторонних шагов.

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