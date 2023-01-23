Глава МИД ФРГ заявила, что Германия не будет мешать передаче танков Leopard Киеву

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Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 Киеву, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Пока такой вопрос не был задан, но, если бы нас спросили, мы бы не стали вставать на пути", – заявила она в эфире французского телеканала LCI, отвечая на вопрос, что будет, если Польша поставит Украине танки немецкого производства без одобрения Германии.

Она также заявила, что в Берлине приняли к сведению слова главы украинского МИД о том, что Киеву нужны танки Leopard в интересах "собственной защиты". По словам Бербок, в Германии к этому относятся "с пониманием".

На прошлой неделе на американской базе в немецком Рамштайне состоялась встреча министров обороны порядка 50 стран, где обсуждалась дальнейшая помощь Украине. По ее итогам глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что решение о поставках Киеву танков Leopard не было принято.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Берлин обсуждает с союзниками вопрос передачи Киеву танков Leopard, однако, отметил он, ФРГ хочет избежать односторонних шагов.

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