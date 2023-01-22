Поставки танков Киеву могут превратить Европу в радиоактивное кладбище – СМИ

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Поставки западных танков Киеву могут превратить Европу в радиоактивное кладбище, считает обозреватель британского издания Daily Mail Питер Хитченс.

Журналист уверен, что это решение станет актом "величайшей глупости", поскольку поставки такого вооружения затягивают украинский конфликт. Он указал, что Лондону не стоит следовать за политикой Вашингтона в этом вопросе.

"Разумная и порядочная политика любой внешней державы состоит в том, чтобы помочь подтолкнуть их (стороны конфликта. – Прим. ред.) к прочному компромиссу. <...> Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарная бригада сама устроила пожар", – говорится в публикации.

Ранее обозреватель немецкого издания Spiegel Томас Фишер заявил, что Германии нужно дважды подумать, прежде чем принимать решение о поставке Украине танков. Он добавил, что ему не кажется убедительной стратегия, направленная на постоянное увеличение объема выделяемых Киеву средств.

До этого вице-канцлер Германии Роберт Хабек объяснил нежелание Берлина отправлять танки на Украину историческим прошлым. В Белом доме назвали данное заявление нелогичным, указав, что ФРГ поставила США в сложное положение.



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