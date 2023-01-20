Вице-канцлер Германии объяснил нежелание отправлять танки на Украину историческим прошлым

Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек объяснил нежелание страны отправлять танки Leopard 2 на Украину. Об этом он рассказал в эфире Bloomberg TV.

"Вы знаете нашу историю, и мы немного более неохотны в этом (поставках военной техники. – Прим. ред.) по понятным причинам", – сказал Хабек.

Источник, знакомый с мнением администрации президента США, заявил, что Белый дом не считает заявление Германии логичным. США заявили, что танки Leopard можно отправить на Украину раньше, чем Abrams. Тем более военных будет проще обучить.

Кроме того, чиновник администрации Байдена заявил, что Германия поставила США в сложное положение.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией. Он отметил, что передача танков Leopard 2 обсуждается с союзниками. Также Германия хочет избежать односторонних шагов.

В свою очередь, Киев посчитал себя обманутым Шольцем из-за отказа поставлять танки Leopard 2. Украину возмущает его заявление о передаче Leopard 2 при отправке Соединенными Штатами Америки танков Abrams.

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