Пентагон не добился от Минобороны ФРГ согласия на передачу Киеву танков – СМИ

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Глава Пентагона Ллойд Остин не добился от нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщает CNN.

По данным собеседников телеканала, Берлин согласен предоставить Киеву танки только при условии аналогичного шага со стороны Вашингтона. Отмечается, что в Белом доме растет раздражение относительно данного требования Германии.

"В последние дни официальные лица ФРГ заявляли, что не будут отправлять танки Leopard на Украину и не разрешат это сделать какой-либо другой стране, имеющей на вооружении танки немецкого производства, если только США не согласятся отправить свои M1 Abrams", – говорится в публикации.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на форуме в Давосе, заявил, что вопрос об отправке немецких танков Leopard 2 Киеву обсуждается с союзниками. При этом он подчеркнул, что США играют не последнюю роль в данном вопросе, а ФРГ не собирается делать односторонних шагов.

Между тем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может передать Киеву свои танки Leopard без согласия Берлина. По его словам, уже достигнуты соответствующие договоренности с Украиной и партнерами в Западной Европе.



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