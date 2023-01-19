Премьер Польши допустил передачу Украине танков Leopard без разрешения Германии

Фото: ТАСС/CTK via ZUMA Press/Ludek Perina

Польша может передать Украине свои танки Leopard без согласия Германии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat.

По его словам, Варшава уже договорилась с Киевом и партнерами из Западной Европы о совместной передаче танков, а согласие здесь играет второстепенную роль.

"Мы это согласие либо получим быстро, либо сами поступим так, как надо", – сказал Моравецкий.

Он считает, что страны должны как можно скорее предложить свою современную технику, поскольку от нее может зависеть способность защищать свободу на Украине. И от этого, как он заметил, будет зависеть безопасность всей Европы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией. Отвечая на вопрос журналистов относительно долгого принятия решения о поставках немецких танков Leopard 2 Киеву, Шольц напомнил, что вопрос обсуждается с союзниками.

Он уточнил, что Германия хочет избежать односторонних шагов. По словам канцлера, США играют не последнюю роль в данном вопросе. При этом Шольц подчеркнул, что Украина может рассчитывать на Германию, немецкая сторона будет помогать по необходимости.

Ранее издание Politico сообщило, что позиция канцлера Германии в вопросе оказания военной помощи Киеву сильно зависит от президента США. По словам журналистов, на региональном митинге в Берлине Шольц заявил, что поставки немецких танков на Украину должны обсуждаться с союзниками.

Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину

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